Dove vedere Hansa Rostock-Lazio in diretta TV e streaming

Continua la preparazione pre-campionato della Lazio di Baroni che, dopo le tre amichevoli disputate ad Auronzo di Cadore, affronta oggi presso l’Ostseestadion di Rostock i padroni di casa dell’Hansa Rostock.

Il match avrà inizio alle ore 15 e potrai vederlo in diretta televisiva e in streaming su DAZN.

Hansa Rostock-Lazio in streaming: la formazione

La Lazio ha finora disputato tre amichevoli affrontando una rappresentazione locale di Auronzo di Cadore, il Trapani e la Triestina. Dopo qualche giorno di riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti, ma oggi dovrà fare a meno di diversi titolari come Romagnoli, Nuno Tavares, Castrovilli e Gila. La formazione sarà quindi un 4-2-3-1 con diverse novità:

Provedel

Lazzari, Casale, Patric, Pellegrini

Rovella, Vecino

Isaksen, Guendouzi, Tchaouna

Castellanos

Un test importante per valutare a che punto è la preparazione stagionale in vista del primo impegno stagionale dei biancocelesti che debutteranno in campionato il prossimo 18 agosto contro il neopromosso Venezia.

La partita di oggi, come detto, si giocherà alle ore 15. Per vederla potrai seguirla in TV e in streaming su DAZN.