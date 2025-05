Ultimo Giorno per Attivare DAZN a soli 19,99€ al mese!

Oggi è l’ultimo giorno utile per attivare DAZN Standard a soli 19,99 euro al mese, invece di 44,99 euro al mese. La promozione è valida per i primi quattro mesi dall’attivazione. Potrai accedere a tutti i contenuti sportivi offerti dalla piattaforma, sia live che on demand. Insomma, un ricco catalogo di eventi. Tra i più amati ci sono Serie A e LaLiga. Approfitta subito di questa promozione!

Non mancherà nemmeno uno dei tornei più attesi per i prossimi mesi: il Mondiale per Club 2025, uno dei tornei che raggruppa tutti i più grandi club del mondo. Cosa ti aspetta ufficialmente grazie all’abbonamento di questa piattaforma?

“Con DAZN STANDARD puoi guardare tutta la Serie A Enilive in esclusiva, tutta la Serie BKT e tutta LaLiga EA Sports, tutte le partite della Serie A Femminile eBay e le migliori partite de La Liga Portugal Betclic, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con lo sci, il tennis, il ciclismo, il volley con SuperLega Credem Banca, Serie A1 Tigotà e CEV maschile e femminile e l’atletica“.

DAZN in offerta speciale: ultimo giorno

Ultimo giorno per ottenere DAZN a soli 19,99 euro al mese, per quattro mesi. Approfitta subito di questa promozione! Grazie al Piano Standard puoi guardare gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, ma connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione.

Ecco le prossime partite di Serie A Enilive:

Empoli-Lazio, domenica 4 maggio ore 12.30

Monza-Atalanta, domenica 4 maggio ore 15.00

Roma-Fiorentina, domenica 4 maggio ore 18.00

Bologna-Juventus, domenica 4 maggio ore 20.45

Genoa-Milan, lunedì 5 maggio ore 20.45

Milan-Bologna, venerdì 9 maggio ore 20.45

Como-Cagliari, sabato 10 maggio ore 15.00

Lazio-Juventus, sabato 10 maggio ore 18.00

Empoli-Parma, sabato 10 maggio ore 20.45

Udinese-Monza, domenica 11 maggio ore 12.30

Verona-Lecce, domenica 11 maggio ore 15.00

Torino-Inter, domenica 11 maggio ore 18.00

Napoli-Genoa, domenica 11 maggio ore 20.45

Venezia-Fiorentina, lunedì 12 maggio ore 18.30

Atalanta-Roma, lunedì 12 maggio ore 20.45