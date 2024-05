Playoff NBA, Cavs-Magic (gara 7): come vederla in streaming

Questa sera a Cleveland i Cavs affronteranno i Magic nella “bella” del primo round dei playoff NBA: chi vince raggiungerà Boston nella semifinale di Conference a Est. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW per tutti gli abbonati al pass Sport.

Cavs-Magic: gara 7 in streaming su NOW

All’inizio della serie i favori dei pronostici erano tutti per i Cavs, ma i bookmakers non avevano fatto i conti con l’orgoglio di Orlando, testimoniato all’ennesima potenza in gara 6. Qui un Paolo Banchero in versione deluxe ha rovinato la festa alla prova storica di Donovan Mitchell, che mettendo a referto 50 punti per la terza volta in carriera ai playoff è dietro soltanto a due leggende come Michael Jordan e Wilt Chamberlain (pareggiando contemporaneamente il record di un certo Allen Iverson).

Anche stasera i Cavs hanno i bookmakers dalla loro parte, ma questo potrebbe non bastare ancora se non miglioreranno le percentuali da tre punti rispetto al disastroso 7 su 28 di gara 6. E soprattutto se il trio Banchero, Suggs e Wagner confezionerà una nuova prestazione da urlo.

