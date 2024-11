Champions League: le partite delle italiane del 6 novembre 2024 (orari e dove vederle)

La Champions League si prepara a un’altra giornata ricca di match: oggi, mercoledì 6 novembre, infatti, sono in programma ben 9 partite per il quarto turno della competizione. Questa sera, in particolare, scenderanno in campo due squadre italiane.

L’Atalanta sarà impegnata in Germania, nella sfida contro lo Stoccarda mentre l’Inter ospiterà a San Siro l’Arsenal. Entrambi i match sono molto importanti per le due squadre italiane che hanno bisogno di punti per tentare il passaggio alla fase successiva della competizione.

Ricordiamo che per vedere in streaming la Champions League è possibile attivare il Pass Sport di NOW, ora disponibile al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure al costo di 24,99 euro al mese senza vincoli. Su NOW sono disponibili tutte le partite di Champions League con l’eccezione di una partita per turno che, invece, viene trasmessa da Prime Video di Amazon.

Champions League: partite e orari di oggi 6 novembre 2024

Ecco il programma delle partite di oggi, 6 novembre 2024, valide per il quarto turno della Champions League, con anche le informazioni relative all’orario del calcio di inizio e a dove vedere il match.

18:45 Club Brugge – Aston Villa (NOW)

18:45 Shakthar Donetsk – Young Boys (NOW)

21:00 Bayern Monaco – Benfica (NOW)

21:00 Feyenoord – Salisburgo (NOW)

21:00 Inter – Arsenal (Amazon Prime Video)

21:00 Psg – Atletico Madrid ((NOW e TV8)

21:00 Sparta Praga – Brest (NOW)

21:00 Stella Rossa – Barcellona (NOW)

21:00 Stoccarda – Atalanta (NOW)

Per seguire tutte le partite su NOW basta avere il Pass Sport, che consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky. Questo Pass ha un prezzo di 24,99 euro al mese ma scegliendo l’offerta con 12 mesi di permanenza è possibile ridurre il costo fino a 14,99 euro al mese.

Una partita per turno, invece, è su Prime Video ed è, quindi, accessibile a tutti gli utenti Amazon Prime, servizio disponibile anche con un mese di prova gratuita. Successivamente, il costo del servizio sarà di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro all’anno.