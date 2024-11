Come vedere Union SG-Roma in streaming da Italia ed estero

Sei nel posto giusto se stai cercando come vedere Union SG-Roma di Europa League: è in diretta streaming su NOW. Si gioca oggi, giovedì 7 novembre alle ore 18:45, nella cornice dello stadio Re Baldovino di Bruxelles. La puoi guardare anche dall’estero (e in italiano) con NordVPN, ti spieghiamo come più avanti nell’articolo.

Europa League: guarda Union SG-Roma in streaming

La classifica della competizione vede i belgi fermi a 1 punto, mentre i giallorossi sono a 4 punti, dopo aver ottenuto una vittoria, una sconfitta e un pareggio nei primi turni. Un risultato utile è essenziale per puntare alla qualificazione.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su NOW, grazie al pass Sport in promozione da 14,99 euro al mese. Lo puoi fare senza rinunciare alla telecronaca in italiano anche dall’estero, grazie a NordVPN (in offerta).

Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Pocognoli e Jurić, la cui permanenza sulla panchina giallorossa sembra essere al capolinea. Anche in caso di risultato positivo, il destino del tecnico potrebbe essere già segnato.

Union SG (4-3-3): Moris; Khalaili, Burgess, Sykes, Machida; Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen; Rodriguez, Ivanovic, Niang;

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Koné, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

Il favore del pronostico è per i capitolini, anche se le quote dei bookmaker lasciano le porte aperte a qualsiasi possibilità.

Sei all’estero? Ecco come vedere la partita

Non rinunciare a vedere Union SG-Roma di Europa League con la telecronaca in italiano, anche se ti trovi all’estero. Per fortuna, c’è la rete globale di NordVPN che ti dà una mano. Fai così.

apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo scelto per guardare il match;

collegati a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato geograficamente nel nostro paese;

inizia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo.