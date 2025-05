DAZN Standard a 19,90€: la promo scade tra poche ore

Mancano solo poche ore per sfruttare l’ultima promo della stagione di DAZN: i nuovi utenti che scelgono la piattaforma di streaming, infatti, hanno oggi la possibilità di attivare il piano Standard, che consente l’accesso a tutto il catalogo (comprese le partite di Serie A), con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi e senza alcun vincolo di rinnovo (è possibile disattivare il rinnovo automatico con 30 giorni di preavviso). L’offerta sarà attivabile solo fino al 6 maggio ed è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale DAZN, qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta DAZN

La nuova promo di DAZN permette l’accesso al piano Standard con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi e con un risparmio netto rispetto al prezzo di listino (pari a 44,99 euro al mese).

La versione in offerta dell’abbonamento è quella mensile senza vincoli. In sostanza, è possibile disattivare il rinnovo automatico, con 30 giorni di preavviso, in qualsiasi momento. In questo modo non ci saranno addebiti aggiuntivi.

Per chi attiva il piano Standard c’è la possibilità di sfruttare un accesso completo a tutti i contenuti dell’abbonamento e, quindi, alle partite di Serie A e di Serie B oltre che al Mondiale per Club Fifa, in programma a giugno, e agli eventi degli altri sport trasmessi da DAZN.

La promozione in questione è disponibile solo fino al prossimo 6 maggio. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. Lo sconto è riservato a tutti i nuovi utenti e anche a chi ha utilizzato il servizio in passato.

Si tratta dell’ultima promozione della stagione e, quindi, di un’opportunità da cogliere al volo per accedere a tutto il catalogo della piattaforma a prezzo ridotto.