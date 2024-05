Apple Music: 5,99€/mese e 1 mese gratis se sei uno studente

Con Apple Music scopri ogni giorno musica nuova. Di’ basta alle vecchie e noiose playlist e affidati ai contenuti sempre aggiornati messi a tua disposizione da Apple Music. Lo sai che scegliendo questo servizio puoi ascoltare tutta la tua musica preferita dai tuoi dispositivi gratis per 1 mese? Successivamente, se decidi di proseguire con l’abbonamento, paghi solamente una somma pari a 10,99 euro al mese.

Poco più di 10 euro, dunque, per avere sempre a portata di mano più di 100 milioni di canzoni e 30.000 playlist. Lo sai cos’è che rende Apple Music la soluzione preferita degli utenti? La mancanza di pubblicità! Ascolti in qualsiasi momento senza fastidiosissime interruzioni tra una canzone e l’altra.

Che aspetti? Scegli la tua playlist preferita tra le tante disponibili: Sanremo 2024, Rap Life, Puro Pop e Successi del futuro sono solamente alcune delle playlist attualmente disponibili.

Il meglio dei brani sempre con te

Avere tutti brani dei tuoi cantanti preferiti a portata di clic oggi è semplicissimo. Per iniziare, devi solamente registrarti inserendo il tuo indirizzo email e una password sicura. Lo sai che con Apple Music puoi anche accedere alla radio e scegliere tra emittenti locali e internazionali?

Parliamo dunque di un servizio completo che ti consente di avere il meglio dei brani in un unica piattaforma. Inizia a cantare seguendo il testo in tempo reale, con Apple Music Sing, ascolta su tutti i tuoi dispositivi, anche offline. Per un mese puoi esplorare anche il più grande catalogo di musica classica al mondo!

Ricorda che se ti iscrivi per la prima volta, hai Apple Music gratis per un mese e poi l’abbonamento costa solamente 10,99 euro al mese. Se sei uno studente universitario, invece, hai la prova gratuita per 1 mese e l’abbonamento mensile costa solamente 5,99 euro.