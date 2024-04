Them: The Scare, guarda la seconda stagione di Loro in streaming

La seconda stagione di Them (Loro nella versione italiana) è disponibile da oggi per lo streaming su Prime Video. Tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo possono vedere subito i nuovi episodi, mentre per gli altri il consiglio è di iniziare i 30 giorni di prova gratis.

Dove vedere in streaming Them: The Scare

Si tratta di una serie antologica, che ad ogni stagione cambia ambientazione e protagonisti. Dopo aver affrontato il delicato tema del razzismo con un approccio narrativo molto particolare, la seconda, intitolata The Scare (La Paura), racconta una storia collocata all’inizio degli anni ’90. Proponiamo di seguito la breve sinossi pubblicata dalla piattaforma e il trailer (in inglese, ma gli episodi avranno il doppiaggio in italiano).

È il 1991 e alla detective della omicidi, Dawn Reeve della polizia di Los Angeles, viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre affidataria, che riesce a turbare anche i detective più navigati. In un periodo turbolento per Los Angeles, Dawn è decisa a fermare l’assassino, ma mentre lei si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro attanaglia lei e la sua famiglia…

Il rating è 16+, il genere di appartenenza a metà strada tra l’horror e il thriller. La protagonista principale è interpretata dall’attrice Deborah Ayorinde, già vista anche nella prima stagione, seppur in un altro ruolo.

La seconda stagione di Them (Loro) non è l’unica nuova uscita su Prime Video. Ci sono anche la serie di Fallout ispirata all’omonima saga videoludica, il film The Beekeeper e Cento Domeniche. Tutti questi contenuti (e molti altri ancora) sono disponibili in streaming gratis per chi è in possesso di un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai ancora fatto, inizia subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa.