Sky & Netflix: prezzo super e puoi aggiungere anche Cinema, Sport e Calcio

È il momento giusto per attivare l’offerta Sky & Netflix, ora disponibile al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Il bundle promozionale, infatti, può essere arricchito in vari modi. Gli utenti hanno la possibilità di passare dal piano Base senza pubblicità, incluso al prezzo indicato, ai piani Standard e Premium di Netflix (l’offerta, ricordiamo, è disponibile anche per i già clienti Netflix).

L’abbonamento a Sky, inoltre, può essere personalizzato con l’aggiunta di pacchetti extra come Cinema, con Paramount Plus incluso, oppure Calcio o anche Sport, andando a completare l’offerta con tutti i contenuti desiderati. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Sky tramite il box qui di sotto.

Come arricchire l’offerta Sky & Netflix

L’offerta combinata che unisce Sky e Netflix con un costo di 14,90 euro al mese può essere personalizzata dall’utente che ha la possibilità di arricchire i contenuti inclusi con le seguenti opzioni:

passaggio a Netflix Standard , con un costo di 6,99 euro al mese in più, oppure a Netflix Premium , con un costo di 12,99 euro al mese in più

Sky Cinema con Paramount Plus incluso nel prezzo al costo di 5 euro in più al mese per 6 mesi e 10 euro in più al mese per i successivi 12 mesi

Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

Sky Calcio al costo di 8 euro al mese (per vedere la Serie A, la Serie B e i campionati di calcio esteri)

Sky Sport al costo di 22,90 euro al mese (per vedere la Champions League, la Formula 1, il tennis e tanti altri eventi sportivi)

Sky Ultra HD al costo di 5 euro al mese

L’utente che sceglie di attivare un nuovo abbonamento a Sky ha il pieno controllo sulla composizione dell’abbonamento e può scegliere quali opzioni aggiungere all’offerta, con un costo che cambierà in base ai contenuti scegli. Per tutti i dettagli e per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto.