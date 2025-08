Sky TV e Netflix insieme a 14,90 euro: torna l'offerta IMBATTIBILE

Per prepararsi alla maratona di serie TV autunnali, e magari cominciare già subito con la prima parte della seconda stagione di Mercoledì in arrivo il 6 agosto, il ritorno dell’offerta Sky più amata è perfetta. A soli 14,90 euro al mese puoi avere infatti i pacchetti Sky TV e Netflix: la promozione è valida anche se hai già Netflix, dato che ti basterà mantenere il tuo account collegandolo a Sky senza perdere le tue preferenze e la tua attività di visione. L’offerta scontata prevede una permanenza di 18 mesi, con costo di attivazione a 19 euro.

Cosa prevede l’offerta Sky

L’offerta è pensata per tutti gli appassionati di intrattenimento, perché da una parte hai Sky TV con tutti gli show, le serie TV originali e i documentari con novità come The Walking Dead: Dead City, Money Road, Delitti ai Tropici, And Just Like That e molto altro ancora. E poi soprattutto hai Netflix con la possibilità di accedere all’intero catalogo con novità come Squid Game 3, The Old Guard 2, la seconda stagione di Mercoledì e così via.

Il pacchetto completo prevede quindi Sky TV con un abbonamento piano Base di Netflix in HD. In fase di attivazione avrai la facoltà di scegliere anche che tipo di piano vuoi associare al tuo abbonamento Sky e anche se approfittare della promozione con cui aggiungere Sky Cinema per un prezzo totale di 19,90 euro al mese tutto compreso.

Una volta effettuato l’acquisto dovrai attendere la consegna del decoder Sky Stream al tuo domicilio, ma potrai subito sfruttare l’abbonamento grazie a Sky Go, disponibile su PC, smartphone e tablet.