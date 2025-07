Su Disney+ è in arrivo Eyes of Wakanda: uscita anticipata al 1° agosto

Disney+ saluterà l’arrivo di agosto con il debutto di Eyes of Wakanda, la nuova serie Marvel ambientata nell’universo del film Black Panther. Un debutto anticipato per la serie televisiva presentata in anteprima a giugno durante il Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy, in Francia.

Per vedere Eyes of Wakanda occorre avere una sottoscrizione a Disney+ attiva. Il piano più economico Standard con pubblicità è disponibile a 5,99 euro al mese. Oltre al vantaggio economico, trattandosi di uno dei prezzi più bassi nel panorama delle piattaforme streaming, offre anche la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi di mese in mese, senza alcun tipo di vincolo.

La nuova serie Eyes of Wakanda

La nuova serie Marvel pronta al debutto su Disney+ racconterà le imprese degli eroi Hatut Zaraze, valorosi guerrieri impegnati a proteggere i tesori più preziosi del Wakanda. In totale sono previsti quattro episodi, tutti diretti da Todd Harris, storico collaboratore di Ryan Coogler, regista dei due lungometraggi con protagonista Black Panther.

Lo stesso Coogler figura tra i produttori esecutivi, insieme a Dana Vasquez-Eberhardt, Louis D’Esposito, Kevin Feige e Brad Winderbaum. Per quanto riguarda invece il doppiaggio, la versione originale ha per protagonisti Winnie Harlow, Larry Herron, Anika Noni Rose, Cress Williams, Steve Toussaint, Patricia Belcher, Zeke Alton, Larry Herron, Gary Anthony Williams, Adam Gold, Isaac Robinson-Smith, Lynn Whitfield, Jona Xiao e Jacques Colimon. La produzione della serie è in collaborazione con Sev Ohanian, Zinzi Coogler e Kalia King di Proximity Media.

Di seguito vi convidiviamo il trailer ufficiale della serie Eyes of Wakanda, grazie al quale è possibile farsi una prima idea dei guerrieri di Wakanda, la cui storia è al centro del racconto.