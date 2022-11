Twitter 2.0: nuove funzionalità e posti di lavoro

Il (ri)lancio di Twitter Blue, inizialmente previsto per il 29 novembre, potrebbe essere posticipato. Questa non è tuttavia l’unica priorità di Elon Musk. Durante un meeting con i dipendenti, il nuovo proprietario ha illustrato le novità di Twitter 2.0, annunciando anche nuove assunzioni.

Nuovi posti di lavoro per Twitter 2.0

Dopo il primo round di licenziamenti e le dimissioni in massa dei dipendenti che non hanno accettato le condizioni di Musk, Twitter ha ridotto ulteriormente la forza lavoro, tagliando il personale addetto alle vendite. L’azienda californiana dovrebbe avere ora circa 2.700 dipendenti (erano circa 7.500).

Durante un incontro con i dipendenti, Musk ha confermato che i licenziamenti sono terminati e che verranno assunte nuove persone per i ruoli di ingegneria e vendite. Il CEO vuole esperti nella scrittura di codice e nella vendita di advertising per creare Twitter 2.0. Musk ha intanto chiesto ai dipendenti di inviare ogni venerdì un’email con il resoconto settimanale del lavoro svolto.

Come detto, la principale priorità è Twitter Blue. Al secondo posto ci sono i messaggi diretti con crittografia end-to-end. Musk ha chiesto l’aiuto a Moxie Marlinspike, creatore dell’app Signal. Marlinspike ha lavorato per Twitter dopo l’acquisizione della sua azienda Whisper Systems nel 2011. Uno dei suoi obiettivi era proprio l’aggiunta della crittografia ai messaggi diretti. Due anni dopo ha lasciato Twitter per fondare Open Whisper Systems.

Musk ha anche ipotizzato l’integrazione delle chiamate audio e video nei messaggi diretti, senza la necessità di comunicare agli altri il numero di telefono. Nei prossimi giorni dovrebbero essere divulgate ulteriori informazioni sulle funzionalità di Twitter 2.0.