Twitter: altre novità per utenti e inserzionisti

Elon Musk continua ad usare il suo account (seguito da quasi 121 milioni di persone) per comunicare le prossime novità in arrivo su Twitter. Tra le funzionalità riservate agli utenti ci sarà un contatore che indica il numero di visualizzazioni dei tweet. Il nuovo proprietario e CEO ha inoltre annunciato la cancellazione degli account non utilizzati da anni. Secondo Reuters, gli inserzionisti potranno scegliere dove dovranno apparire gli annunci.

Twitter: molte novità in arrivo

Ovviamente la novità più importante è il lancio di Twitter Blue. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a partire da lunedì 12 dicembre, pagando 11 dollari/mese tramite app iOS o 8 dollari/mese da web. L’azienda californiana ha promesso una maggiore trasparenza. Per rispettare l’impegno verrà rilasciato un aggiornamento software che permetterà di conoscere il vero stato dell’account.

Gli utenti sapranno se i tweet sono invisibili agli altri e se il profilo è stato nascosto per impedire la sua ricerca. Twitter spiegherà chiaramente i motivi e fornirà le istruzioni per fare ricorso contro la decisione.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Nelle prossime settimane verrà inoltre aggiunto un contatore per le visualizzazioni dei tweet, come avviene per i video. Attualmente è possibile conoscere il numero di retweet, retweet con commento e like.

Tweets will show view count in a few weeks, just like videos do. Twitter is much more alive than people think. — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Musk ha infine deciso di fare le “pulizie di Natale”. Twitter eliminerà circa 1,5 miliardi di account inattivi (nessun tweet o login da molti anni) per liberare username e handle.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Una novità importante riguarda anche gli inserzionisti. Twitter introdurrà nuovi controlli che permetteranno di bloccare la visualizzazione degli annunci sopra o sotto i tweet che contengono determinate keyword (parole chiave). Molti inserzionisti hanno sospeso le campagne pubblicitarie perché non vogliono che il loro brand venga mostrato accanto a tweet di incitamento all’odio o contenuti peggiori. L’azienda californiana ha recentemente incrementato l’uso dell’intelligenza artificiale per la moderazione.