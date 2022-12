Twitter: ritornano gli inserzionisti, anche Apple

Dopo aver risolto il malinteso con Tim Cook, Elon Musk aveva comunicato che l’app rimarrà sullo store. Durante una conversazione su Twitter Spaces, il nuovo proprietario e CEO dell’azienda californiana ha annunciato che Apple ha ripristinato completamente l’advertising. Anche altre aziende sono ritornate sulla piattaforma. Secondo il New York Times, Twitter ha offerto generosi incentivi.

Molte grandi aziende di advertising avevano suggerito ai loro clienti di sospendere le campagne pubblicitarie su Twitter, in quanto la libertà di parola promessa di Musk e le scarse azioni di moderazione potrebbero avere conseguenze negative per l’immagine, se ad esempio viene mostrata un’inserzione accanto ad un tweet che incita all’odio.

Anche Apple aveva interrotto l’advertising. L’azienda di Cupertino ha speso circa 48 milioni di dollari in pubblicità sul social network nel primo trimestre e dovrebbe spendere circa 180 milioni di dollari in tutto il 2022. Durante una conversazione su Twitter Spaces, Musk ha confermato che Apple ha ripristinato completamente l’advertising.

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022