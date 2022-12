Twitter Blue for Business: doppio badge per affiliati

Dal 12 dicembre è possibile sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blue (8 dollari/mesi su web o 11 dollari/mese su iOS) che permette agli utenti di ricevere il badge blu. Twitter Blue for Business è invece la versione per le aziende. L’account verrà identificato con un badge oro e l’immagine quadrata del profilo. Per gli affiliati (aziende o privati) viene mostrato un secondo badge che indica l’account principale. Disponibile infine il badge grigio per governi e politici.

Twitter Blue for Business: overdose di badge

In origine, il badge blu era assegnato agli account verificati che rispettavano determinati requisiti. Ora si può ottenere pagando l’abbonamento a Twitter Blue (solo in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda) e dopo la convalida del numero di telefono. Elon Musk aveva preannunciato l’arrivo di altri due badge per distinguere gli account di aziende e governi.

Il badge oro si riceve dopo aver sottoscritto l’abbonamento (non è noto il costo) a Twitter Blue for Business (attualmente accessibile ad un numero limitato di aziende). Un’altra differenza rispetto a Twitter Blue è l’immagine quadrata del profilo, come si può vedere nell’account di Twitter. Per indicare chiaramente la connessione all’account “madre” è stata aggiunto un secondo badge quadrato accanto al badge oro o blu.

Ad esempio, gli account Twitter Support e Twitter Business hanno il badge quadrato dell’account Twitter. Lo stesso badge è presente nell’account di Esther Crawford, dipendente di Twitter. Cliccando sul badge oro o blu si scopre che l’account è verificato perché è un “affiliato” dell’account Twitter.

Il secondo badge permette quindi di rilevare le connessioni tra gli account, ad esempio il dipendente di un’azienda o il calciatore di una squadra. Twitter ha infine aggiunto il badge grigio agli account governativi, come si può vedere in quelli della Casa Bianca e della Vice Presidente Kamala Harris (stranamente quello del Presidente Joe Biden ha ancora il badge blu). In questa pagina sono elencati badge ed etichette applicati agli account.

Musk aveva chiesto ai suoi follower se doveva lasciare il posto di CEO (il 57,5% ha scelto il sì). Alcuni utenti hanno fatto notare che molti voti sono probabilmente arrivati da bot. Musk ha quindi deciso che la partecipazione ai sondaggi verrà riservata agli utenti con abbonamento a Twitter Blue.