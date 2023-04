Twitter: Super Follows diventa Subscriptions

Dall’inizio di settembre 2021 è possibile utilizzare Super Follows per ottenere un guadagno dai contenuti pubblicati su Twitter. Elon Musk ha comunicato che il nuovo nome della funzionalità è Subscriptions, accessibile nella sezione Monetizzazione delle impostazioni. La novità, abbinata alla possibilità di scrivere post con lunghezza massima di 10.000 caratteri, sembra una chiara risposta a Substack Notes.

Abbonamenti e contenuti esclusivi

La funzionalità Subscriptions consente agli utenti di sottoscrivere un abbonamento per l’accesso esclusivo ai contenuti di alcuni creatori. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, mentre l’abbonamento può essere sottoscritto anche dagli utenti che si trovano in Canada, Australia e Nuova Zelanda (i contenuti sono visibili solo su Android e iOS, non da web).

I contenuti esclusivi sono tweet normali, tweet lunghi, video lunghi e Spaces. In futuro verranno aggiunte anche le newsletter (che Twitter offriva già tramite Revue). È chiara quindi l’intenzione di offrire un’alternativa a Substack Notes.

Per accedere a Subscriptions è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui almeno 10.000 follower e 25 tweet pubblicati negli ultimi 30 giorni. I creatori di contenuti possono scegliere tre prezzi mensili: 2,99, 4,99 e 9,99 dollari. Musk ha comunicato che Twitter non incasserà nulla per i prossimi 12 mesi. Successivamente preleverà una piccola percentuale. Il guadagno effettivo tiene conto anche della commissione da versare a Google e Apple.

Gli abbonati a Twitter Blue potranno scrivere tweet lunghi fino a 10.000 caratteri con formattazione del testo (grassetto e corsivo). Musk ha promesso l’arrivo di altre due novità. Gli utenti potranno partecipare a sessioni AMA (Ask Me Anything) e Spaces con il proprietario di Twitter.