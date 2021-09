Twitter annuncia Super Follows e Safety Mode

Dopo alcun mesi di test, Twitter ha annunciato la disponibilità della funzionalità Super Follows, ma solo per un numero limitato di utenti iOS che risiedono in Canada e Stati Uniti. Safety Mode permette invece di bloccare gli account che sono fonte di molestie.

Super Follows: tweet in abbonamento

Super Follows è una delle funzionalità che consente agli utenti più seguiti di monetizzare i loro contenuti (in modo simile a Ticketed Spaces e Tip Jar). Prima di condividere un tweet è necessario scegliere il “pubblico” (Tutti o Super Followers), ma questa possibilità è concessa solo agli utenti con almeno 10.000 follower che hanno pubblicato almeno 25 messaggi negli ultimi 30 giorni.

Per sottoscrivere l'abbonamento è necessario toccare il pulsante Super Follow nella pagina del profilo. I prezzi sono 2,99, 4,99 o 9,99 dollari. I contenuti esclusivi verranno mostrati nella Timeline. Come detto, la funzionalità è disponibile per un numero limitato di utenti iOS in Canada e Stati Uniti. Nelle prossime settimane sarà accessibile a tutti su iOS e successivamente su Android e la versione web del social network.

Safety Mode: blocco account molesti

Safety Mode è la funzionalità che consente di bloccare automaticamente i molestatori per un periodo di sette giorni. Il sistema implementato da Twitter agisce proattivamente tenendo conto del contenuto dei messaggi e della relazione tra autore e follower. Se viene rilevato un comportamento fastidioso, l'account viene bloccato e non sarà più possibile vedere i tweet e inviare messaggi diretti.

La funzionalità può essere attivata e disattivata in qualunque momento nelle impostazioni. Inizialmente è disponibile per un numero limitato di utenti su iOS, Android e Twitter.com che usano la lingua inglese.