Tip Jar è la novità di Twitter per accettare mance dai follower

Poche ore dopo aver introdotto un sistema che invita a moderare il linguaggio, Twitter annuncia un’ennesima novità, indirizzata questa volta ai membri più attivi della propria community, quelli che contribuiscono a creare le conversazioni: Tip Jar. Come si può intuire già dal nome, serve per mostrare supporto, dal punto di vista economico, agli account seguiti.

Twitter Tip Jar per giornalisti, creatori, esperti e no profit

Interessati in un primo momento giornalisti, creatori, esperti e no profit, ma più avanti sarà messa a disposizione anche di altre categorie. Come ormai prassi in questi casi, l’obiettivo iniziale è quello di raccogliere i feedback necessari a intervenire in caso di necessità, così da migliorare la feature e renderla più in linea con le esigenze di chi popola il social network.

Tip Jar è un modo semplice per supportare le incredibile voci che danno vita alle conversazioni su Twitter. Si tratta del primo step nel nostro percorso che mira a creare nuovi modi attraverso i quali le persone potranno ricevere e mostrare supporto su Twitter, con il denaro.

Il rollout è limitato in un primo momento a coloro che utilizzano Twitter in inglese e l’invio del denaro all’uso delle applicazioni mobile.

A partire da oggi, tutti coloro che utilizzano Twitter in inglese possono inviare mance agli account selezionati attraverso Twitter per Android e iOS. Al momento, un gruppo limitato di persone nel mondo che utilizza Twitter in inglese può aggiungere Tip Jar al suo profilo e accettare mance. Questo gruppo include creatori, giornalisti, esperti e no profit. Presto, più persone potranno aggiungere Tip Jar al loro profilo ed espanderemo al funzionalità a più lingue.

La piattaforma non trattiene alcuna commissione. I servizi di pagamento al momento compatibili con Tip Jar sono Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal e Venmo.

Tip Jar è solo una delle novità in arrivo su Twitter: previsto il debutto di una sottoscrizione in abbonamento per l’accesso a strumenti come Scroll che consente di eliminare le inserzioni pubblicitarie dai siti visitati.