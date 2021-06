Twitter Blue: versione premium del social network

L'indiscrezione di fine maggio trova conferma nell'annuncio ufficiale dell'azienda californiana. Nasce oggi Twitter Blue, versione in abbonamento del social network con tre funzionalità esclusive. Inizialmente sarà accessibile solo in Australia e Canada, ma quasi certamente arriverà anche in altri paesi.

Twitter Blue: Undo Tweet entro 30 secondi

Nel corso degli ultimi mesi ha annunciato una serie di funzionalità premium, come Ticketed Spaces, Tip Jar e Super Follows, ma tutte sono o saranno disponibili nella versione gratuita di Twitter. Twitter Blue è invece un “nuovo Twitter” a pagamento. I prezzi mensili sono 4,49 dollari australiani e 3,49 dollari canadesi. In Italia dovrebbe essere 2,99 euro/mese.

Al momento le tre funzionalità premium sono Undo Tweet, Bookmark Folders e Reader Mode. Undo Tweet è quella più attesa, in quanto permette di “ritirare” un tweet prima della pubblicazione. L'utente ha quindi un intervallo di tempo (fino a 30 secondi) per correggere eventuali errori di scrittura o dimenticanze (ad esempio l'assenza di tag). Non è quindi un'opzione di modifica dopo la pubblicazione, come su Facebook.

Bookmark Folders consente invece di creare cartelle per organizzare i contenuti in categorie (che possono essere identificate tramite icone di diverso colore).

Infine, Reader Mode permette di visualizzare lunghe discussioni (thread) in maniera più leggibile. Non è quindi il servizio offerto da Scroll che elimina inserzioni e altri elementi fastidiosi.

Altre esclusive per gli abbonati sono: icone personalizzabili dell'app, temi colorati e supporto clienti dedicato. Non è noto quando Twitter Blue arriverà in altri paesi. Twitter sottolinea che ci sarà sempre una versione gratuita del social network.