Ticketed Spaces: Twitter prenderà il 20%

All'inizio del mese Twitter ha annunciato Spaces, una funzionalità che permette agli utenti (host) con almeno 600 follower di creare spazi per conversazioni audio in diretta. Per consentire ai creatori di monetizzare i contenuti è disponibile l'opzione Ticketed Spaces. L'azienda californiana ha svelato in anteprima il suo funzionamento.

Ticketed Spaces: eventi audio a pagamento

Spaces può essere utilizza solo dagli utenti con almeno 600 follower, ma è accessibile a tutti tramite Twitter per Android e iOS. Ticketed Spaces sono la versione a pagamento di questi spazi (equivalenti alle stanze di Clubhouse). La funzionalità, disponibile nelle prossime settimane negli Stati Uniti (ma l'accesso all'evento verrà aperto a tutti), richiede tre requisiti: 18 anni, almeno tre spazi ospitati negli ultimi 30 giorni e almeno 1.000 follower.

I pagamenti verranno gestiti dalla piattaforma di Stripe. Ovviamente una parte del prezzo del biglietto (solitamente il 30%) finirà nelle tasche di Apple o Google. L'utente che ospita l'evento audio guadagnerà l'80% della somma rimanente, mentre Twitter incasserà il 20%. Ipotizzando un biglietto di 10 dollari, Apple o Google prenderanno 3 dollari, l'utente 5,6 dollari e Twitter 1,4 dollari.

L'annuncio dell'evento verrà mostrato come un normale tweet. L'unica differenza sarà il pulsante per l'acquisto del biglietto, come si può vedere nelle immagini.

Ticketed Spaces è solo una delle funzionalità che permetteranno agli utenti di monetizzare i contenuti (e a Twitter di guadagnare una percentuale). Super Follows consentirà di accedere a contenuti esclusivi, newsletter e altro, pagando un abbonamento mensile. Twitter Blue, invece, potrebbe essere definita una versione a pagamento del social network che offre funzionalità esclusive, come la possibilità di “ritirare” un tweet entro 30 secondi.