Twitter Blue, funzionalità Undo in abbonamento?

Da molti mesi si parla di una possibile versione a pagamento del social network. Nel fine settimana sono trapelati nuovi dettagli sulle future intenzioni dell’azienda californiana. La ricercatrice Jane Manchun Wong ha scoperto che l’abbonamento a Twitter Blue costerà 2,99 dollari al mese. Tra le funzionalità esclusive ci sarà il pulsante Undo (Annulla).

Il CEO Jack Dorsey aveva confermato l’avvio dei test per il progetto Gryphon, ovvero lo sviluppo di una versione a pagamento di Twitter con funzionalità esclusive. A fine luglio 2020, la software house aveva chiesto agli utenti di indicare le funzionalità preferite attraverso un sondaggio. Una di esse era proprio “Undo send“, grazie alla quale è possibile sfruttare una finestra temporale fino a 30 secondi per ritirare il tweet prima che qualcuno lo possa vedere.

After CEO Jack Dorsey confirmed Twitter is exploring a subscription model, the company is conducting user surveys on what type of features they'd like to see in such a service.

Undo send, special badges for profiles and advanced analytics are among the features being considered. pic.twitter.com/hL6T8sdI0s

