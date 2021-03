Della possibile introduzione del pulsante Undo su Twitter si parla ormai da tempo. All’inizio del mese è comparso anche un breve filmato (visibile più avanti) a mostrarne il funzionamento. Oggi la stessa fonte dell’indiscrezione, la sempre ben informata Jane Manchun Wong, torna sul tema con un’ennesima novità in merito.

Il pulsante Undo di Twitter è in arrivo, ma per chi?

Il comando, la cui fase di test è stata confermata in via ufficiale alla redazione del sito Cnet, servirà per annullare l’invio dei post. In altre parole, dopo aver premuto il pulsante per la pubblicazione, per alcuni secondi ne comparirà un altro “Undo” (in italiano con tutta probabilità “Annulla”) che servirà per interrompere l’operazione. Ricorda qualcosa? L’opzione di Gmail che ormai da qualche anno consente di annullare l’invio di un’email.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021

Secondo Wong, nel caso dell’Undo su Twitter, potrebbe trattarsi di una funzionalità premium, riservata a coloro che sceglieranno di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Che il social network stia pensando a nuove strade da percorrere per monetizzare la propria attività non è certo cosa nuova. A fine febbraio un documento ufficiale ha confermato l’arrivo della formula Super Follows: proporrà agli utenti di sborsare 4,99 dollari ogni mese per accedere a contenuti speciali messi a disposizione dai membri più seguiti della community.

Altre novità considerate in arrivo sulla piattaforma riguardano l’impiego delle security key per l’autenticazione a due fattori e Spaces per il supporto alle conversazioni vocali con una modalità del tutto simile a quella proposta da Clubhouse.