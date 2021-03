Twitter: security key per autenticazione 2FA

Twitter ha annunciato una novità che permetterà di migliorare la sicurezza dell’account. In futuro gli utenti potranno utilizzare unicamente le “security key” per effettuare il login da desktop e mobile. Questi token USB, Bluetooth o NFC evitano l’uso di metodi meno sicuri per l’autenticazione a due fattori (2FA).

La possibilità di utilizzare un token di sicurezza per il login era stato introdotto a dicembre 2020, ma è sempre necessario attivare l’accesso secondario tramite SMS o app per l’autenticazione. L’utente deve prima impostare la 2FA in modo da ricevere il codice via SMS (metodo meno sicuro) o app mobile (metodo più sicuro), seguendo le istruzioni fornite da Twitter.

Ora l’azienda guidata da Jack Dorsey ha comunicato che sarà presto possibile usare un token di sicurezza come unico metodo per l’autenticazione a due fattori, quindi senza la necessità di attivare una delle altre due opzioni (SMS e app). In questo modo si evita anche di inserire il numero di telefono. Non è stato tuttavia specificato quando sarà disponibile questa opzione.

Secure your account (and that alt) with multiple security keys. Now you can enroll and log in with more than one physical key on both mobile and web.

And coming soon: the option to add and use security keys as your only authentication method, without any other methods turned on.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 15, 2021