TweetDeck, restyling totale in arrivo

Twitter ha confermato che TweetDeck sarà oggetto di un profondo aggiornamento estetico entro fine anno. L’azienda guidata da Jack Dorsey potrebbe eventualmente realizzare una versione a pagamento con un numero maggiore di funzionalità. Gli utenti del social network potranno accedere a diverse novità in futuro, tra cui Spaces, Revue e Super Follows.

TweetDeck: cambiamenti in arrivo

TweetDeck è una delle più vecchie soluzioni di terze parti che permette di gestire il profilo Twitter. È stata infatti annunciata oltre 12 anni fa e nel 2011 è stata acquisita da Twitter. È disponibile sia in versione web che come app per macOS e Chrome. Può essere definita una “social media dashboard” perché mostra i vari contenuti di Twitter (post, messaggi, notifiche, liste, menzioni e altro) all’interno di colonne configurabili, consentendo anche la gestione di account multipli.

Nel corso degli anni, Twitter ha aggiunto alcune funzionalità già disponibili sul sito principale e nelle app mobile, ma l’interfaccia è rimasta sostanzialmente invariata. Durante un’intervista rilasciata a The Verge, il responsabile del prodotto Kayvon Beykpour ha dichiarato che il servizio è stato un po’ trascurato e che è previsto un aggiornamento completo entro fine anno.

Non è chiaro al momento se verrà solo effettuato un restyling del design e se ci saranno nuove funzionalità. Maggiori informazioni in merito arriveranno nel corso dei prossimi mesi. In base ad un report di Bloomberg, pubblicato circa un mese fa, Twitter potrebbe anche offrire una versione in abbonamento con funzionalità o contenuti esclusivi.