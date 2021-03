Twitter: Spaces per tutti da aprile, arrivano le immagini 4K

Tra le novità che Twitter si appresta a introdurre per la propria community c’è anche Spaces, feature che permette di creare conversazioni vocali con una modalità palesemente ispirata a quella di Clubhouse. Al momento si trova in fase di test con accesso riservato a pochi eletti, ma stando a quanto reso noto dal social network presto verrà messa a disposizione di tutti.

Per essere più precisi, ad essere limitata a un numero ristretto di utenti è al momento la possibilità di creare nuovi Spaces, delle stanze virtuali all’interno delle quali discutere di un argomento specifico. Tutti possono però unirsi a quelle generate da altri, a patto di farlo dalle applicazioni Android o iOS della piattaforma (al momento non è ancora possibile da browser desktop). Entro il mese prossimo, a partire da aprile, ogni paletto sarà rimosso. Qui sotto un esempio.

today at 1030 am PST / 130 pm EST / 630pm GMT we’re going live.

tune in to get more product info and ask us any qs you have!

we look forward to hearing from you

👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/cMb00GhNUQ

— Spaces (@TwitterSpaces) March 10, 2021