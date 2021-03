Twitter sperimenta il pulsante Undo (Annulla)

In un futuro non troppo lontano Twitter potrebbe introdurre una nuova funzionalità chiaramente ispirata a una delle più utili caratteristiche di Gmail: quella che concede alcuni secondi per annullare l’invio di un post prima che diventi pubblico. La fase di test sembra aver già preso il via.

Il pulsante Undo (Annulla) viene mostrato per circa cinque secondi, dopodiché scompare rendendo l’intervento visibile a tutti. L’indiscrezione arriva ancora una volta dall’account di Jane Manchun Wong, fonte tra le più attendibili per quanto concerne l’introduzione di novità nelle applicazioni mobile: questo il post con una dimostrazione del funzionamento.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

Una volta collaudata per bene dovrebbe essere messa a disposizione di tutti e non riservata in esclusiva agli account a pagamento tornati oggetto delle voci di corridoio nell’ultimo periodo. A tal proposito è dato per certo il debutto dei cosiddetti Super Follows: una formula di abbonamento da 4,99 dollari al mese attraverso la quale gli utenti potranno beneficiare di contenuti extra messi a disposizione dai profili seguiti.

After CEO Jack Dorsey confirmed Twitter is exploring a subscription model, the company is conducting user surveys on what type of features they'd like to see in such a service.

Undo send, special badges for profiles and advanced analytics are among the features being considered. pic.twitter.com/hL6T8sdI0s

— Andrew Roth+ (@RothsReviews) July 31, 2020