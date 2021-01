A volte sono le piccole cose a fare la differenza, i dettagli: lo sa bene Google che oggi annuncia una novità per Gmail di certo non rivoluzionaria e che non sposta il giudizio sulla qualità del servizio offerto, ma che potrà tornare utile a chi quotidianamente si interfaccia con la piattaforma via desktop.

Una piccola novità per l’interfaccia desktop di Gmail

Si tratta semplicemente della possibilità di ridimensionare le sezioni che compongono il pannello laterale sinistro dell’interfaccia Web. In questo modo, secondo il gruppo di Mountain View, risulterà più semplice gestire conversazioni e chat. Con tutta probabilità è quanto chiesto dagli utenti con i feedback inviati.

Ora potete ridimensionare le sezioni Chat e Rooms nella navigazione a sinistra di Gmail sul Web. Questo rende più semplice rimanere concentrati sulle vostre conversazioni più importanti e raggiungere in modo più veloce le chat più rilevanti.

Il rollout della novità è per tutti e immediato: stando a quanto si legge sul blog ufficiale di Workspace arriverà a interessare l’intera community di utenti entro i prossimi tre giorni.