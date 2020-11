Una novità per Gmail: nella parte destra dell’interfaccia accessibile da browser desktop fa il suo debutto un nuovo pannello laterale dedicato ai contatti con schede che forniscono dettagli su ogni persona con la quale sono stati scambiati messaggi.

Novità per Gmail: il pannello dei contatti

Come si può vedere nello screenshot qui sotto è possibile accedervi dall’icona che si aggiunge a quelle di Calendario, Keep e Tasks. Così Google la descrive con un post pubblicato sul blog di Workspace.

Ora potete trovare informazioni aggiuntive a proposito delle persone nella vostra organizzazione, i vostri contatti e coloro che vi hanno scritto nel pannello laterale di Gmail. Questo include: informazioni sui contatti come numero di telefono e indirizzo email, team e manager, localizzazione di uffici e scrivanie, se sono state ricevute email da loro in passato e altro ancora.

Ovviamente si è liberi di aggiungere nuovi contatti all’elenco così da meglio gestire la lista in base alle proprie esigenze.

Potete anche aggiungere persone ai vostri contatti e inviare loro un’email o un messaggio.

La novità riguarda tutti gli utenti Gmail. Il rollout della nuova funzionalità ha già preso il via e stando a quanto affermato da Google, come sempre accade in questi casi, saranno richieste circa due settimane per arrivare a completamento raggiungendo tutti, anche coloro con un account personale gratuito.