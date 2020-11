Arriva dal blog ufficiale di Google l’annuncio in merito all’arrivo di nuove funzionalità per Gmail: entro le prossime settimane gli utenti saranno in grado di accedere a nuovi controlli dedicati a personalizzazioni e funzionalità smart per la casella di posta elettronica e non solo.

Funzionalità smart e personalizzazioni: novità per Gmail

In particolare saranno in grado di definire nel dettaglio come i dati relativi a Gmail, Meet e Chat possano essere impiegati dal gruppo di Mountain View per offrire caratteristiche intelligenti anche all’interno degli altri servizi di bigG: da quelle che prendono vita proprio in Gmail per l’organizzazione delle inbox o la composizione automatica fino ai promemoria presi in considerazione dall’assistente virtuale o la gestione delle prenotazioni e dei viaggi su Maps.

È bene sottolineare che non si tratta di una novità assoluta: già in precedenza era possibile intervenire su questi parametri. Ciò che cambia è la modalità, ora resa più semplice e immediata anche sulla base dei feedback raccolti, nel nome dell’accessibilità e della trasparenza. Tutto questo ovviamente con un’attenzione particolare alla privacy, requisito fondamentale. In chiusura del suo intervento, Google precisa che: