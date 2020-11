Chrome: un'estensione per le vecchie icone Google

Se le nuove icone introdotte da Google per alcuni dei suoi servizi proprio non piacciono, è possibile ristabilire quelle vecchie in pochi click: basta installare un’estensione per Chrome direttamente dallo store ufficiale.

L’estensione che riporta le vecchie icone di Google su Chrome

Con Restore old Google icons, questo il nome dell’add-on, è possibile riportare nel browser i vecchi loghi di Gmail, Calendar, Drive, Documenti e Meet. A realizzarla il designer Claudio Postinghel.

Lo sviluppatore dell’estensione si è al momento concentrato su Chrome, ma dichiara di essere già al lavoro per offrire altrettanto agli utenti di Firefox.

Le nuove icone dei servizi, visibili nell’immagine qui sopra, sono state introdotte da Google nelle scorse settimane quando G Suite ha cambiato nome diventando ufficialmente Workspace. La volontà di bigG è quella di uniformarne l’aspetto, impiegando gli stessi quatto colori che contraddistinguono il brand per tutti i loghi, ma quando visualizzati a dimensioni ridotte ad esempio in cima alle schede dei browser potrebbe risultare difficoltoso distinguerle con una rapida occhiata. Un problema da qualcuno segnalato ricorrendo all’arma dell’ironia.

In molti hanno più apprezzato il restyling introdotto da Microsoft ormai un paio di anni fa per quelle del pacchetto Office dove ogni colore identifica un’applicazione o una piattaforma.