Google Workspace: c'era una volta l'ufficio

Tutto ciò che serve per la produttività in un unico spazio: nasce Google Workspace con la finalità di aggregare gli strumenti offerti dal gruppo di Mountain View ai professionisti, siano essi operativi dalla scrivania dell’ufficio o da qualunque altra postazione in modalità smart working.

Un nuovo nome, una nuova brand identity e una nuova user experience per reinventare modo in cui le persone comunicano e collaborano online. Google Workspace riunisce infatti tutte le app per la produttività: Gmail, Calendar, Drive, Documenti, Fogli, Diapositive, Meet e molte altre.

La produttività al centro con Google Workspace

L’obiettivo è triplice: aiutare i team a collaborare in modo più efficace, le persone a rimanere in contatto nel mondo online e le aziende a immaginare nuove esperienze digitali da destinare ai clienti. Ancor prima che costituire un prodotto, Workspace incarna la visione di bigG applicata a quanto concerne il business.

Il gruppo di Mountain View definisce Workspace una product experience altamente integrata che ognuno può configurare sulla base delle proprie specifiche esigenze. Al suo interno trovano posto funzioni dedicate alla messaggistica, all’organizzazione delle riunioni (Meet in primis), alla gestione dei documenti e dei compiti da affidare ai membri del team. Il tutto basato sull’infrastruttura cloud di Google. Queste le parole di Javier Soltero, Vice President e General Manager del progetto.

Questa è la fine dell’ufficio come lo conosciamo”, ha affermato Javier Soltero, Vice President e General Manager di Google Workspace. “D’ora in avanti i team di lavoro dovranno continuare a crescere senza necessariamente incontrarsi di persona, sfruttare al meglio il proprio tempo per concentrarsi sulle attività di maggiore impatto e relazionarsi con le persone anche attraverso nuove modalità. Google Workspace offre una user experience semplice e completamente integrata, in grado di consentire a chiunque di ottenere i propri successi anche in questa nuova realtà, sia che si lavori dall’ufficio o da casa, sia nell’interazione con i clienti.

… articolo in aggiornamento