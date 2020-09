Gli abbonamenti a Microsoft 365 scontati su Amazon

Giusto in tempo per la ripresa delle attività lavorative e scolastiche ecco un’offerta interessante su Microsoft 365: un anno di formula Personal (per un account) è proposto al prezzo di 56,89 euro invece di 69,00 euro come da listino Microsoft, mentre per quella Family (fino a sei account) la spesa oggi è ridotta a 72,99 euro anziché 99,00 euro.

Microsoft 365 Personal e Family in offerta

Sono incluse tutte le applicazioni e soluzioni del pacchetto Office come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, installabili sul dispositivo in locale oppure accessibili da ovunque nelle loro versioni cloud. A questo si aggiunge 1 TB di spazio su OneDrive in cui caricare i propri documenti e contenuti con la funzionalità Vault che garantisce il massimo livello di protezione possibile.

In conclusione, approfittando dello sconto odierno proposto su Amazon è possibile ottenere un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal per 56,89 euro oppure a Microsoft 365 Family per 72,99 euro condividendo la licenza tra sei utenti. Il codice per l’attivazione dell’offerta viene inviato all’acquirente via email subito dopo aver completato l’ordine, senza alcuna attesa.