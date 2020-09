Notebook Lenovo, i migliori sconti di oggi

Chi ancora non ha organizzato la propria operatività autunnale (che sia per l’home office o per lo studio), con ogni probabilità sta aspettando che arrivino gli sconti della stagione fredda per organizzarsi al meglio e cambiare l’hardware oggi in uso. Una delle offerte interessanti di questo periodo è disponibile oggi stesso su eBay, dove Lenovo mette a disposizione il laptop V15 81YD001DIX con un prezzo tagliato del 27%.

Lenovo taglia il prezzo: i3 o i5?

Il fuoritutto è iniziato, insomma: in attesa dei nuovi modelli che giungeranno sul mercato con la stagione 2021, tutte le migliori case dovranno svuotare i magazzini per portare sul mercato le unità rimanenti dopo la magra stagione 2020. Ecco alcuni dei modelli Lenovo in sconto, con buone specifiche tecniche ed una elegante finitura esterna.

Intel Core i3

In questo caso si tratta di un laptop di fascia media, originariamente distribuito con prezzi poco al di sopra dei 500 euro e per poche ore ribassato a 389,99 euro.

Notebook V15-IKB con Processore : Intel Core i3-8130U Dual Core, 2.2 GHz frequenza turbo massima 3.4 GHz. Ram : 4 GB, DDR4-SDRAM. Storage: 256 GB SSD (Solid State Disk). Scheda grafica integrata : Intel HD Graphics 620. Fotocamera frontale 0.3mp. Connettività Wireless LAN Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 4.2 Porte: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A, 1x HDMI, Jack combinato per microfono / auricolare. Sistema operativo : Windows 10 Home, 64 bit. Monitor da 15.6″ LED con risoluzione 1920 x 1080 Pixel Full HD. Bateria Ioni di Litio (Li-Ion) con capacità della batteria 35 Wh.

Display da 15,6 pollici con definizione 1920×1080, RAM da 4GB, processore i3-8130U (3,4GHz), SSD interno da 256GB: le caratteristiche sono quelle ideali per una buona produttività quotidiana, insomma, ad un prezzo decisamente accessibile grazie allo sconto raggiunto.

Intel Core i5

Lo sconto è minore, ma le performance crescono, qualora si scelga di optare per il modello con processore i5 di decima generazione: in questo caso il dispositivo è accessibile con uno sconto del 22% e prezzo finale pari a 459,99 euro.

Ultrabook V15-IIL con Processore : Intel Core i5-1035G1 Quad Core, 1 GHz frequenza turbo massima 3.6 GHz. Ram : 4 GB, DDR4-SDRAM. Storage : 256 GB SSD (Solid State Disk). Scheda grafica integrata : Intel HD Graphics. Fotocamera frontale 0.3mp. Connettività Wireless LAN Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 4.2 Porte: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A, 1x HDMI, Jack combinato per microfono / auricolare. Sistema operativo : Free Dos. Monitor da 15.6″ LED con risoluzione 1920 x 1080 Pixel Full HD. Bateria Ioni di Litio (Li-Ion) con capacità della batteria 35 Wh.

Trattasi di prezzi al momento non disponibili su altri marketplace, peraltro in mano ad un merchant con il 100% di feedback positivo.

Opzione V145 salva-budget

Chi intende invece scendere ulteriormente di prezzo (per task più semplici, ove il budget conta più del potenziale di calcolo del motore sotto la scocca) può affidarsi alla serie V145 con prezzi che non superano i 300 euro:

Scopri V145, un notebook da 38,1 cm (15″), progettato per migliorare le attività aziendali casalinghe di ogni giorno. Ottieni maggiore produttività ed efficienza grazie all’affidabilità del processore e della scheda grafica AMD, proteggi i tuoi dati tramite crittografia di livello professionale e offri comode funzionalità ergonomiche, racchiuse in uno chassis dal design innovativo, essenziale e professionale.

Trattasi in questo caso di modelli molto cercati poiché molto spesso più che sufficienti per le reali necessità espresse, soprattutto per attività Web e prive di esigenze computazionali particolari.