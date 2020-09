Amazon Prime Day 2020: una carezza alle PMI

Amazon ha annunciato che il Prime Day 2020 durerà 48 ore e si svilupperà tra il 13 ed il 14 ottobre. Gli utenti Prime dovranno attendersi fino a 1 milione di offerte su una molteplicità di categorie merceologiche, ma soprattutto fin da oggi potranno accedere ad alcuni sconti esclusivi su molti dei prodotti e dei servizi propri della stessa Amazon.

Amazon Prime Day per le PMI

Una delle iniziative con cui Amazon impreziosisce l’edizione 2020 del Prime Day è uno sconto dedicato per gli utenti che, da oggi e fino al 12 ottobre, acquisteranno almeno 10 euro di merce su una specifica selezione di prodotti messi a disposizione da alcune piccole imprese disponibili su Amazon.it: chi metterà nel carrello questo tipo di prodotti otterrà istantaneamente un coupon da 10€ da poter utilizzare durante il Prime Day, vendendo pertanto di fatto rimborsata parte della cifra investita su un’azienda che, proprio grazie all’e-commerce, sta cercando di rilanciare le proprie attività in una annata tanto complessa.

La promozione è completamente finanziata da Amazon, un gesto che i partner inevitabilmente apprezzeranno per il valore intrinseco che viene ad avere al di là del valore assoluto del singolo coupon.

Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano. Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it

Con questa iniziativa, nonché con 85 milioni di euro in promozioni speciali previste per i prossimi mesi, Amazon tende la mano alle aziende che vorranno sfruttare il marketplace per ampliare il proprio bacino d’utenza e sviluppare in questo finale di 2020 tutto quel che il resto dell’anno ha negato. Inevitabilmente il Prime Day 2020 avrà infatti un valore del tutto particolare per molte aziende e per il mercato in generale, tutto proiettato sugli sconti pre-natalizi per cercare quella boccata d’ossigeno a metà tra la sospensione della primavera ed i timori per l’inverno.