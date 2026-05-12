Con questa non entri: la campagna per la carta d'identità elettronica

Regazzì, con questa non entri . È il buttafuori di una discoteca a ricordarci che a breve servirà la carta d’identità elettronica per tutto, anche per andare a ballare: quella cartacea sta per andare in pensione. Al via la campagna di comunicazione istituzionale per promuovere il passaggio alla CIE, accompagnata dallo slogan Se non è elettronica non vale .

Uno sport per la carta d’identità elettronica

Qui sotto lo spot di 30 secondi che vede protagonisti anche un viaggiatore in aeroporto e una signora allo sportello. Un filmato dalla scelta cromatica interessante e con la data del 3 agosto 2026 sempre bene in primo piano: quel giorno avverrà il passaggio definitivo di consegne tra i due documenti.

Se non si è ancora in possesso della carta d’identità elettronica è possibile richiederla presso gli uffici del proprio comune, anche prenotando un appuntamento attraverso il portale Agenda CIE. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale. Per il rilascio occorre versare 16,79 euro (oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti). Quando si effettua la domanda è necessario aver con sé quanto segue.

Altro documento in corso di validità (oppure presentarsi con due testimoni);

vecchio documento in caso di rinnovo o deterioramento;

codice fiscale, numero dell’appuntamento e ricevuta del pagamento (se già effettuato);

fototessera (anche in formato digitale seguendo le linee guida).

Una volta allo sportello, l’operatore procederà con l’acquisizione delle impronte digitali con le modalità previste. Lì sarà possibile anche esprimersi a proposito della volontà di donare gli organi. La consegna del documento avverrà entro sei giorni lavorativi.

A quanto l’arrivo in IT-Wallet sull’app IO?

Se la scadenza di quest’estate per l’abbandono del documento cartaceo è nota da tempo, siamo ancora in attesa di conoscere la tempistica per l’arrivo della CIE all’interno di IT-Wallet, nel Portafoglio dell’app IO. L’ultimo aggiornamento in merito è quello dei mesi scorsi, quando il testo di un decreto ha confermato l’intenzione di portare a termine l’integrazione entro il 2027.