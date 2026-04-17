Gli ultimi mesi della carta di identità cartacea: da agosto solo CIE

Non possiamo ancora conservarla nello smartphone con l’app IO e IT-Wallet (forse più avanti), come avviene invece già per la patente e la tessera sanitaria, ma la carta di identità elettronica è destinata a diventare l’unica riconosciuta. Sappiamo da tempo che quella cartacea ha i giorni contati. Entro l’estate avverrà il definitivo passaggio di consegne, salvo proroghe dell’ultimo momento.

3 agosto: stop alla carta di identità cartacea

A partire dal 3 agosto 2026, la versione tradizionale del documento non sarà più considerata valida, anche se riporta una data di scadenza successiva. Significa che non è rimasto molto tempo per prendere appuntamento presso l’ufficio anagrafe del proprio comune e richiedere la nuova versione.

Quest’ultima potrà essere utilizzata anche per l’accesso ai servizi della PA (Pubblica Amministrazione). In questo momento affianca SPID, ma sappiamo che l’intenzione del governo è quella di arrivare a rimpiazzarlo completamente entro i prossimi anni.

Solo CIE, più di 61 milioni quelle già emesse

Sono già oltre 61,1 milioni le CIE emesse da quando sono state introdotte. Il percorso di sostituzione è dunque a buon punto, ma non ancora completato. Anche per questo motivo le amministrazioni locali stanno organizzato degli open day durante i quali i cittadini possono adeguarsi, presentandosi agli sportelli per svolgere la pratica necessaria.

A Roma, ad esempio, andrà in scena proprio questo fine settimana (18 e 19 aprile). È necessario prendere appuntamento attraverso la pagina dedicata gestita dal Ministero dell’Interno, presentandosi poi il giorno e l’ora concordati con prenotazione, fototessera, una carta di pagamento elettronico e vecchio documento.

Validità a vita per i cittadini over 70

Di recente, il nostro paese ha computo un passo in avanti decisivo per quanto riguarda l’iniziativa che mira a rendere la carta di identità elettronica senza limiti di scadenza per gli over 70 al momento del rilascio o del rinnovo. Vale a dire con validità a vita.