 VPN, protezione anti-malware, 1 TB in cloud e molto altro con NordVPN (-76%)
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VPN, protezione anti-malware, 1 TB in cloud e molto altro con NordVPN (-76%)

NordVPN è la soluzione più vantaggiosa per una nuova VPN: il servizio include tante funzionalità avanzate con un risparmio fino al 76%.
VPN, protezione anti-malware, 1 TB in cloud e molto altro con NordVPN (-76%)
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NordVPN è la soluzione più vantaggiosa per una nuova VPN: il servizio include tante funzionalità avanzate con un risparmio fino al 76%.
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NordVPN rinnova la sua offerta e ora propone due nuovi piani che vanno ad affiancarsi alla versione base (che consente l’utilizzo illimitato della VPN). Si tratta del piano Completo e del piano Ultimate Max che aggiungono servizi aggiuntivi per una maggiore sicurezza durante la connessione e altre funzionalità accessorie.

Per iniziare a utilizzare NordVPN è possibile accedere alla promo in corso, dedicata al piano di 24 mesi con 4 mesi extra. Grazie a questa promozione, la VPN è ora disponibile con prezzi a partire da 3,37 euro al mese. Per accedere agli sconti è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso e garantisce la possibilità di ottenere fino al 76% di risparmio sul costo della VPN, in base al piano scelto tra i tre disponibili.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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La VPN da scegliere oggi è NordVPN

Per gli utenti alla ricerca di una nuova VPN, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere NordVPN, disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra.

In alternativa, è possibile scegliere il piano Completo (sempre con durata di 28 mesi) che aggiunge la protezione antimalware, il password manager, 1 TB in cloud con la protezione della crittografia e altre funzionalità di sicurezza. Il costo è di 4,33 euro al mese. 

A completare l’offerta di NordVPN c’è il piano Ultimate Max, che integra l’abbonamento cn IP dedicato e Assicurazione Cyber. In questo caso, il piano è disponibile con un prezzo ridotto a 8,19 euro al mese.

Tutte le versioni di NordVPN sono attivabili tramite il sito ufficiale, accessibile dal box qui di sotto, con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 giu 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
12 giu 2026
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