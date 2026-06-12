VPN, protezione anti-malware, 1 TB in cloud e molto altro con NordVPN (-76%)

NordVPN rinnova la sua offerta e ora propone due nuovi piani che vanno ad affiancarsi alla versione base (che consente l’utilizzo illimitato della VPN). Si tratta del piano Completo e del piano Ultimate Max che aggiungono servizi aggiuntivi per una maggiore sicurezza durante la connessione e altre funzionalità accessorie.

Per iniziare a utilizzare NordVPN è possibile accedere alla promo in corso, dedicata al piano di 24 mesi con 4 mesi extra. Grazie a questa promozione, la VPN è ora disponibile con prezzi a partire da 3,37 euro al mese. Per accedere agli sconti è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso e garantisce la possibilità di ottenere fino al 76% di risparmio sul costo della VPN, in base al piano scelto tra i tre disponibili.

La VPN da scegliere oggi è NordVPN

Per gli utenti alla ricerca di una nuova VPN, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere NordVPN, disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra.

In alternativa, è possibile scegliere il piano Completo (sempre con durata di 28 mesi) che aggiunge la protezione antimalware, il password manager, 1 TB in cloud con la protezione della crittografia e altre funzionalità di sicurezza. Il costo è di 4,33 euro al mese.

A completare l’offerta di NordVPN c’è il piano Ultimate Max, che integra l’abbonamento cn IP dedicato e Assicurazione Cyber. In questo caso, il piano è disponibile con un prezzo ridotto a 8,19 euro al mese.

Tutte le versioni di NordVPN sono attivabili tramite il sito ufficiale, accessibile dal box qui di sotto, con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi utenti.