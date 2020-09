Mini PC Coofun con CPU Intel e 8 GB RAM in offerta

Ottimo per la riproduzione dei contenuti multimediali, ma anche per gestire le operazioni di base nell’ambito della produttività (gestione posta elettronica, editing dei documenti ecc.), il Mini PC del marchio Coofun oggi in offerta su Amazon al prezzo di 169,99 euro merita certamente attenzione. Compatto e leggero, all’occorrenza può essere trasportato ovunque nella borsa o nello zaino.

Offerta Mini PC: il modello Coofun in sconto del 15%

Vediamo l’elenco delle specifiche tecniche offerte dal dispositivo: processore quad core Intel Celeron J3455 (Apollo Lake), GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 128 GB per lo storage, uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, lettore di schede SD, Bluetooth 4.2, WiFi, slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm per la connessione di cuffie, auricolari o altoparlanti.

Tutto questo in un piccolo case con dimensioni pari a 20,6×13,4×5,8 cm e peso che si attesta a 620 grammi. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10. L’offerta di oggi con il sconto del 15% sul prezzo di listino è da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che cercano un Mini PC versatile.