Power bank Aukey: diverse velocità, diversi sconti

Solo per poche ore è possibile acquistare una power bank Aukey di grande capacità con uno sconto pari al 40%. Non si tratta però di una semplice power bank con cui avere una piccola riserva in grado di garantire un uso prolungato dello smartphone durante la giornata: in questo caso il potenziale è molto alto, con un’altissima capacità grazie alla quale si possono ricaricare più dispositivi o che può essere conservata senza preoccupazioni per lungo tempo.

Aukey, power bank con sconto a doppia velocità

Grazie allo sconto del 40%, infatti, è possibile mettere le mani su una Quick Charge 3.0 da ben 20 mila mAh al prezzo di appena 22,79 euro.

La quick charge 3.0 garantisce un caricamento veloce e quindi la possibilità di avere nuovamente i propri device (smartphone, tablet) rapidamente in tasca. Tuttavia, rinunciando alla velocità della ricarica pur mantenendo l’alta capacità dell’accumulatore, è possibile accedere altresì ad un’ulteriore offerta, ancora una volta disponibile su Amazon: Aukey, con medesima scadenza a questa sera, mette a disposizione una powerbank da 20000 mAh il cui prezzo scende a 19,99 euro, ma che con l’applicazione ulteriore di un coupon da 2 euro si può portar via ad appena 17.99 euro.

A questo punto il lavoro in mobilità non spaventa più, perché 20 mila mAh sono qualcosa in grado di garantire qualsiasi tipo di operatività senza alcun problema di approvvigionamento di autonomia sui propri dispositivi. Maggior velocità o minor prezzo? A ognuno la sua offerta, il suo sconto, la sua opportunità.