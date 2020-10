Chi lavora in team affidandosi agli strumenti di Google sa bene che di tanto in tanto i collaboratori chiedono l’accesso a file caricati su Drive. Oggi il gruppo di Mountain View interviene sulla procedura da compiere per gestire la richiesta, rendendo possibile l’assegnazione delle autorizzazioni direttamente da Gmail, subito dopo l’apertura del messaggio relativo alla notifica.

Assegnare i permessi per i file su Drive direttamente da Gmail

Questo grazie alle email dinamiche, novità introdotta lo scorso anno da bigG che permette di compiere azioni complesse all’interno della casella di posta elettronica. Di seguito la descrizione della caratteristica in forma tradotta e un’animazione che ne mostra il funzionamento.

Quando qualcuno richiede l’accesso a un file su Drive si riceve un’email. Gli utenti di Gmail sono in grado di gestire la richiesta direttamente dal messaggio di posta, senza uscire. Si riceve un’email dinamica che permette di controllare la richiesta, scegliere il livello di accesso (modifica, visualizzazione o possibilità di commentare) e fornire l’autorizzazione direttamente dal messaggio.

Google avverte che le email ricevute a tale scopo provengono ora dall’indirizzo drive-shares-dm-noreply@google.com. Il rollout ha già preso il via e arriverà a interessare entro i prossimi 15 giorni tutti gli utenti che su Gmail hanno selezionato l’opzione “Attiva email dinamica”.

Quelle visibili in apertura sono le nuove icone di Gmail e Drive, introdotte nelle scorse settimane da bigG con la presentazione di Workspace (ex G Suite). Qui sopra anche quelle relative ai servizi Calendar, Documenti e Meet.