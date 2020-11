Non certo una novità rivoluzionaria, ma l’ennesima testimonianza del costante impegno profuso al fine di migliorare passo dopo passo il servizio offerto: Google ha annunciato che gli utenti con account Workspace (ex G Suite) ora possono impostare su “Away” il proprio stato per quanto riguarda la chat integrata in Gmail.

Come diventare “Away” nella chat di Gmail

Farlo è molto semplice: bastano due click (o tap), selezionando l’opzione “Set as away” dal menu a tendina nella parte in alto a destra dell’interfaccia. Sarà così possibile focalizzare la propria attenzione esclusivamente sul lavoro svolto evitando la distrazione dei messaggi in arrivo.

Quando imposti il tuo stato su “Away”, sarai mostrato come offline agli altri, anche se sei attivo, così da aiutarti a concentrarti esclusivamente sul tuo lavoro, senza interruzioni.

Il rollout della funzionalità ha già preso il via, ma come sempre accade prima di raggiungere tutti gli utenti impiegherà un paio di settimane. Il debutto prima nella versione desktop di Gmail e nell’applicazione per dispositivi iOS, poi (non è dato a sapere con precisione quando) anche in quella Android.