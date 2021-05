Clubhouse su Android in download per tutti : ecco il link

Come promesso all'inizio della settimana, la versione Android di Clubhouse è ora disponibile al download per tutti, anche in Italia. È sufficiente puntare in direzione del Play Store e fare click su “Installa”. Per il momento l'applicazione rimane nella modalità “Accesso in anteprima”, una sorta di beta.

Clubhouse su Android, fuori tempo massimo?

Permane il sistema a inviti: se nessuno già iscritto e attivo ne condivide uno, per il momento si resta fuori. Dopo aver scaricato l'app si è accolti da un messaggio di benvenuto che avvisa come gli sviluppatori stiano ancora apportando gli ultimi ritocchi e perfezionamenti. Si prosegue poi con il processo di configurazione dell'account inserendo il numero di telefono, nome e cognome e una foto (quest'ultima in modo opzionale).

Da capire quanto l'esordio tardivo della versione Android peserà sul futuro di Clubhouse. La concorrenza (Facebook, Twitter, Discord, LinkedIn, Spotify e Telegram) si è già mossa al fine di integrarne il punto di forza nelle proprie applicazioni e piattaforme. Il recente crollo dei download registrato dall'incarnazione iOS pare suggerire un fisiologico calo d'interesse.

Di certo non sarà cosa facile tornare al momento d'oro di inizio 2021, quando l'app è riuscita a calamitare su di sé l'attenzione di stampa e utenti, facendo scattare la caccia all'invito e spingendo verso l'alto le quotazioni del progetto. C'è chi come Twitter ha tentato di finalizzarne l'acquisizione, mettendo sul tavolo circa 4 miliardi di dollari, incassando però in risposta il più classico dei “no grazie” e mettendosi di conseguenza al lavoro sulla propria alternativa.