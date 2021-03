Nemmeno lo streaming musicale di Spotify sarà risparmiato dal format reso celebre negli ultimi mesi da Clubhouse: la piattaforma annuncia oggi l’intenzione di introdurre una Live Audio Experience attraverso la quale artisti e fan potranno interagire tra loro in tempo reale.

Spotify compra Betty Labs per una Live Audio Experience

Per farlo la società ha scelto di passare da un’acquisizione, allungando le mani sullo sviluppatore Betty Labs che si è occupato dell’applicazione Locker Room, capace di riscontrare un forte interesse tra gli appassionati di sport. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa.

L’app in questione verrà in un primo momento rimossa da App Store, così da ottimizzarla e rilanciarla poi nei prossimi mesi nella doppia versione per iOS e Android, coprendo tematiche di più ampio respiro che spazieranno dalla musica alla cultura, pur senza abbandonare il territorio sportivo.

Offriremo ad atleti, scrittori, musicisti, autori, podcaster e a ogni altra voce nel mondo l’opportunità di ospitare in tempo reale discussioni, dibattiti, sessioni di domande e risposte e altro ancora.

In previsione il test di funzionalità per la monetizzazione. Da non escludere nemmeno l’aggiunta di uno strumento per convertire in modo istantaneo le conversazioni in podcast così da poterli poi caricare e distribuire attraverso la piattaforma.

Tra gli altri big del mondo online e social che già hanno annunciato o introdotto caratteristiche o applicazioni chiaramente ispirate a Clubhouse figurano nomi del calibro di Facebook, Telegram e Twitter.