Messenger Rooms sarà il Clubhouse di Facebook?

Il New York Times aveva pubblicato a febbraio le prime indiscrezioni sul concorrente di Clubhouse che Facebook avrebbe intenzione di lanciare nei prossimi mesi. Lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi ha scoperto che Messenger Rooms potrebbe offrire una funzionalità paragonabile a quella del popolare servizio di audio chat. Anche Telegram ha recentemente adottato una soluzione simile senza sviluppare una nuova app.

Messenger Rooms in versione Clubhouse

A giudicare dagli screenshot condivisi su Twitter dallo sviluppatore e trovati nel codice dell’app Facebook per Android, la funzionalità è accessibile quando l’utente sceglie il tipo di stanza in Messenger Rooms. Attualmente è possibile creare una stanza per le videochiamate di gruppo con un massimo di 50 partecipanti. In una futura versione potrebbero essere aggiunte due opzioni: Audio per una creare una stanza audio privata e Live Audio per creare una stanza audio pubblica, proprio come su Clubhouse.

#Facebook keeps working on Audio rooms 👀 ℹ️ You will be able to choose between two types of audio rooms: Live Audio or (Private) Audio.

ℹ️ Live Audio rooms can be listened by anyone on Facebook. pic.twitter.com/4QUPIeW3hm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 20, 2021

Per partecipare alla conversazione è necessario ricevere un link alla stanza tramite Facebook, Messenger o altri modi. L’interfaccia mostra gli speaker nella parte superiore e gli ascoltatori nella parte inferiore. Gli screenshot sono reali, quindi confermano le intenzioni di Facebook. Tuttavia si tratta di una funzionalità ancora in sviluppo. Un portavoce ha dichiarato che l’azienda esplora sempre nuova modalità per migliorare l’esperienza audio/video.

Lo stesso Mark Zuckerberg ha partecipato ad una chat audio su Clubhouse, manifestando il suo interesse verso questo tipo di contenuti social. Come già fatto con le Storie di Instagram e Instagram Reels, Facebook potrebbe presto annunciare una “copia” di Clubhouse.