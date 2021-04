Nemmeno Discord è immune all’attrattiva di Clubhouse, tanto da aver implementato una nuova funzionalità chiaramente ispirata a quella della celebre app: si chiama Stage Channels ed è dedicata alle interazioni vocale all’interno delle community. È già disponibile in tutti i client ovvero su Android, iOS, Windows, macOS, Linux e sul Web.

La descrizione ufficiale fornita è una speciale tipologia di canale che potete creare nel server della vostra community . Può tornare utile nel caso di eventi che prevedono la presenza di pochi speaker e di un pubblico. Insomma, ogni tipo di riunione.

new type of voice channel just dropped.

stage channels gives community servers better controls for audio-only events where some people can talk and others can listen as the audience. pic.twitter.com/NWUApOruxr

— Discord (@discord) March 31, 2021