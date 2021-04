L’idea alla base di Periscope piacque talmente a Twitter che il social network arrivò ad acquisire l’applicazione (per circa 100 milioni di dollari) ancor prima del suo lancio ufficiale, nel 2015. Di lì a poco il format per la condivisione live dei video mostrò i suoi primi limiti, il resto è storia. Oggi l’ultimo e definitivo addio al servizio.

Come annunciato nel dicembre scorso, a partire da queste ore le applicazioni mobile per Android e iOS non risultano più disponibili su Play Store e App Store. Il congedo sotto forma di tweet, pubblicato ieri e accompagnato da una GIF animata.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf

— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021