Ormai quasi un anno fa Microsoft Teams ha introdotto la possibilità di alzare la mano per chiedere la possibilità di intervento nel corso di una riunione, andando così a rispondere a quanto chiesto dai tanti professionisti alle prese con lo smart working. Oggi il gruppo di Redmond compie un ulteriore passo in avanti, con l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 1.4.002879, offrendo la possibilità di eseguire il comando attraverso una semplice scorciatoia da testiera.

È sufficiente premere la combinazione Ctrl+Shift+K. Facendolo una seconda volta si “abbassa la mano”. Nulla di rivoluzionario, ma un’ennesima testimonianza di come la software house sia costantemente impegnata con l’obiettivo di migliorare il servizio, anche sulla base dei feedback raccolti.

If you want to raise your hand in a Teams Meeting use the keyboard shortcut:

🤚 Ctrl + Shift + K

Version 1.4.00.2879 #MicrosoftTeams #a11y @Microsoft365Pro #MIEExpert #RemoteLearning #RaiseHandKeyboardShortcuthttps://t.co/pQZFLAGspz pic.twitter.com/6OPyKw3t7f

