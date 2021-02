Microsoft Teams: nuove app Bulletins e Milestones

Microsoft ha annunciato due nuove app per Teams basate sulla piattaforma Dataverse for Teams che permette di creare e distribuire app ad un gruppo di persone all’interno dell’azienda. In particolare, Bulletins e Milestones sono basate su Power Platform, quindi possono essere personalizzate per soddisfare diverse esigenze.

Bulletins e Milestones: produttività in Teams

L’app Bulletins consente di informare il team di lavoro attraverso un “notiziario” centralizzato. Si tratta di una novità piuttosto utile soprattutto per le aziende che hanno adottato lo smart working. Gli articoli sono raggruppati in categorie e contengono immagini, video e pulsanti azionabili. È possibile anche aggiungere alcune metriche, come il numero di visualizzazioni.

I membri del team possono scegliere le categorie preferite e creare segnalibri per gli articoli più interessanti. Bulletins è ottimizzato per i dispositivi mobile, quindi è possibile ricevere informazioni in qualsiasi momento. L’azienda ha accesso al codice sorgente dell’app, per cui è possibile apportare tutte le modifiche necessarie.

L’app Milestones permette invece di seguire l’andamento di un progetto, informando tutti i membri del team. Ciò migliora la collaborazione tra gruppi di lavoro, in quanto lo stato e gli aggiornamenti sono accessibili in un posto centrale. Attraverso una dashboard è possibile avere un quadro completo dell’intero progetto.

Anche Milestones è personalizzabile dall’azienda in base alle sue necessità. Ad esempio è possibile cambiare i nomi dei campi, aggiungere nuovi campi o inviare notifiche ai membri del team di lavoro. Le nuove app per Teams consentono quindi di migliorare comunicazione e produttività.