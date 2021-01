Senza dubbio tra i migliori servizi disponibili per la comunicazione da remoto ai tempi dello smart working, Teams non può però certo essere considerato un software “leggero”, soprattutto se eseguito su computer non troppo recenti. Microsoft ne è consapevole e ora rende noto di essere al lavoro per risolvere o quantomeno migliorare la situazione.

Microsoft Teams sarà più leggero per CPU e RAM

La conferma arriva dal forum ufficiale approntato dal gruppo di Redmond per interagire con gli utenti e raccogliere i loro feedback. Si parla di work in progress per intervenire sull’impiego di risorse hardware quali la CPU e la RAM, messe sotto pressione sui PC desktop o laptop più datati. Le segnalazioni “High Memory/RAM Usage” (con 1.404 voti) e “Poor performance on macOS” (1.618 voti) “Poor performance on Windows” (964 voti) sono tutte state prese in carico e ora le accompagna una ben augurante etichetta verde “Working on it” (tradotto “Ci stiamo lavorando”).

Quella della software house è una dichiarazione d’intenti a cui ora Microsoft dovrà far seguito. Lo farà con il rilascio di aggiornamenti destinati a Teams, ma al momento non è dato a sapere con quali tempistiche.

Restando in tema, nei giorni scorsi le applicazioni mobile del servizio hanno ricevuto update con alcune novità che interessano ad esempio la gestione delle chiamate audio su Android e l’interfaccia utente su iOS.