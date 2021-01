A un mese esatto di distanza dall’esordio in versione Canary, ecco la Beta di Edge per i computer della linea Mac dotati di processore Apple M1. Prosegue dunque senza sosta il lavoro del gruppo di Redmond al fine di rendere il software di navigazione compatibile con tutti i dispositivi in commercio. Il download del pacchetto di installazione può essere eseguito attraverso le pagine del sito ufficiale.

Il browser di Microsoft per i nuovi Mac con Apple M1

La volontà è quella di continuare a migliorare il browser fino a renderlo un’alternativa a Chrome considerata anche dai fedelissimi del software Google, rosicchiando così preziose quote di market share al concorrente.

All’inizio dell’anno Microsoft ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei 600 milioni di utenti per Edge. Una doverosa precisazione: il numero non indica coloro che hanno scelto il software come predefinito per le sessioni di navigazione online, ma chi lo ha usato magari insieme a un’alternativa. La sua profonda integrazione con il sistema operativo Windows 10 ha certamente contribuito ad accelerarne la diffusione.

Queste alcune delle funzionalità introdotte di recente con gli ultimi aggiornamenti destinati alle varie piattaforme desktop: gestione avanzata delle schede e dei preferiti, salvataggio dei coupon per lo shopping online, creazione di password sicure durante la registrazione di nuovi account, Smart Copy per il copia-incolla a Web Capture per gli screenshot.